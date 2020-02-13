Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Diyarbakır, Siirt ve Mardin il geneli ile Şırnak merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Diyarbakır, Siirt ve Mardin il geneli ile Şırnak merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik veriler ışığında il genelinde kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don tehlikesine karşı il genelinde resmi ve özel okul ile yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ile hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt

Siirt il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

Mardin

Mardin il genelinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buna bağlı olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.

İl genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Şırnak

Şırnak merkez ve 3 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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