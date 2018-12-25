Diyarbakır Takımlarının Teknik Adamları Umutlu Konuştu

TFF
2. Lig Beyaz Grup ve 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbakır
takımlarının teknik patronları, 20 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı maratonu öncesinde taraftarlara umut veren açıklamalar yaptı.
Bir televizyon programına telefonla konuk olan Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Mehmet Budakın ve Diyarbekirspor teknik direktörü Nevzat Türkoğlu
, taraftarların yüreğine su serpen sözler sarf etti. Forvet, stoper ve orta sahaya olmak üzere üç nokta transfer yapacaklarını belirten Mehmet Budakın, zirve adayı takımlarla Diyarbakır'da oynama avantajını iyi değerlendirerek Play-Off'a kalmak istediklerini söyledi. Genç
futbolculara yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurgulayan Budakın, "Şampiyonluk ve Play-Off mücadelesi veren takımlar Diyarbakır'a gelecek. Bu fikstür avantajını iyi kullanarak hedefe ulaşmak istiyoruz. İlk 5 hafta çok önemli çünkü arka arkaya rakiplerimizle oynayacağız. Galibiyet serisi yakalarsak her şey farklı olacak. Önem verdiğimiz diğer husus gençlere yatırım yapmak. Yeni Muhlis İstemi'ler sahada olacak, tabii zamanla ve sabırla. Herkes Galatasaray
ve Trabzonspor
'un oynattığı 15 ve 17 yaşındaki gençleri konuşuyor. Bizler de 15 yaşındaki Seymen Yağmur'u sezon içerisinde izlettirebiliriz, çok yetenekli ve bildiğimiz bir oyuncu. Ayrıca ikinci aşamada kampa götüreceğimiz Samet ve Ali Gaffar İçöz gibi yetenekli gençlerimiz var. Yine Yolspor'dan Bünyamin Yürür ve Bağlar
Belediyespor'dan Abdullah Bal
'ı kampa götüreceğiz. Bir anlamda yeni transferlerimiz gibi olacaklar" dedi.
"Başarıyı yakalamak istiyoruz"
Diyarbekirspor teknik direktörü Nevzat Türkoğlu ise nokta transferlerle farklı bir takım havası oluşturacaklarını dile getirdi. Türkiye
'nin birçok kulübünde ekonomik sorunlar yaşanırken, Diyarbekirspor'da böyle bir sorun olmadığını belirten Türkoğlu, memleketi Diyarbakır'da başarıyı yakalamak istediğini söyledi. Türkoğlu, "6 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Nokta transferler yapacağız. Bildiğimiz oyuncuları alacağız. Bizi hedefe götürecek ve başarıya taşıyacak isimler olacak. Feyzi başkan, 'Hocam kimi istiyorsan alalım, maliyeti önemli değil. Yeter ki başarı gelsin' sözünü verdi" diye konuştu. - DİYARBAKIR