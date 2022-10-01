Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığına Engin Yeşil yeniden seçildi

Diyarbakır Ticaret Borsası seçimlerinde mevcut Başkan Engin Yeşil güven tazeledi.

Ülke genelinde 4 yılda bir yapılan oda-borsa seçimleri, Diyarbakır Ticaret Borsası'nda tamamlandı. Ticaret Borsası Konferans salonunda İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilen seçimlerde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in oluşturduğu mavi liste kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Diyarbakır Ticaret Borsası hizmet binasında borsa üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde kullanılan 230 oyun tamamını alarak yeniden göreve getirilen DTB Başkanı Engin Yeşil, borsa üyelerinin kendilerine göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimizin talep ve sorunlarına karşı göstermiş olduğumuz hassasiyeti sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu coğrafyada tarımsal üretimin artırılması ve geleceğe taşınmasının yanı sıra kentin geleceği için ekonomik, sosyal, kültürel tüm çalışmalarda yer aldıklarını aktaran Yeşil, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bizlere taşınan ilimizin her sorununa eğilerek, başta görev yaptığım çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) olmak üzere ilgili tüm mercilere iletip her platformda dile getirerek çözüm için çalıştık. Yeni süreçte çağdaş borsacılık anlayışı ile üyelerimizin yeniden desteğini alarak çok daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz seçimlerde bizlerden desteğini esirgemeyen Diyarbakır milletvekilimize, DTSO Başkanımıza ve yönetim kuruluna, DESOB Başkanımız ve yönetim kuruluna ve katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederim" dedi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil son olarak, "2 Ekim Pazar günü yapılacak olan Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Seçimleri'nde aday olan tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR