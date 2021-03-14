Diyarbekirspor'dan Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş'a sert tepki - Son Dakika

Diyarbekirspor'dan Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş'a sert tepki

14.03.2021 13:54
Diyarbekirspor'dan Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş'a sert tepki, System.String[]

Diyarbekirspor yönetimi, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verdiği Bucaspor 1928'in başkanı Cihan Aktaş'ın basında yer alan Diyarbekirspor ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Diyarbekirspor yönetimi, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verdiği Bucaspor 1928'in başkanı Cihan Aktaş'ın basında yer alan Diyarbekirspor ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada, sezon başından beri en çok mağdur edilen takımın Diyarbekirspor olduğuna vurgu yapıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta averajla Bucaspor 1928'in ardında ikinci sırada yer alan Diyarbekirspor Yönetimi, İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş'ın açıklamasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Diyarbekirspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Bucaspor 1928 başkanının hezeyanlarını okuyunca doğrusu kendimizi bir başka ülkede ve ligde zannettik. Adalet ve temiz ligi hepimizi istiyoruz ve sezon başından beri bunun için haykırıyoruz ama bunu isteyecek son ismin sizler olduğunu düşünüyoruz. Yayıncı kuruluş iki takımın sezon başından bu yana oynadığı maçlarda yaşanan hakem hatalarını yayınlasın, hodri meydan. Ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsız gibisiniz. Sezon başından beri en çok kırmızı kart gören, en çok mağdur edilen ve penaltıları verilmeyen takım Diyarbekirspor olmasına rağmen bu açıklamaları yapmanız kurnazca bir algı operasyonundan ziyade size yakışan bir pişkinlik olmuştur. Elimizdeki bazı belge ve ses kayıtlarını açıklamak zorunda bırakmazsanız sizin için iyi olur. O zaman adalet ve temiz lig isteyen son kişinin sizler olduğunu herkes anlayacaktır. Her ne kadar buna layık bir duruş sergilemeseniz de kimliğinizde Diyarbakır yazdığını biliyoruz. O halde şunu bilmeniz lazım ki Diyarbakırlı ayak oyunlarını bilmez ve buna tenezzül etmez. O işler size uygun organize işler. Diyarbakır'ı ve Diyarbekirspor'u ağzınıza alırken haddinizi bileceksiniz ve hadsizlik yapmayacaksınız. Biliyoruz ki korku sizi sarmış sezon başından beri sergilemiş olduğunuz hile ve masa başı oyunlarına rağmen şampiyonluk yarışından koparamadığınızı kulübümüze karşı yeni bir provokasyon peşindesiniz. Bizden korkmaya devam edin Cihan Aktaş ve yönetiminizde bulunan sözde Diyarbakırlı diğer yöneticilerin Diyarbekirspor'u durdurmak ve saf dışı bırakmak için çevirdiği entrikaları yeri ve zamanı geldiğinde bir bir deşifre edeceğiz. Nefesimiz sizin ensenizde bunu bilin ve buna uygun davranın. Defalarca yaptığımız gibi bir kez daha tekrarlıyoruz, TFF ve MHK sezon sonuna kadar hem bizim hem Bucaspor 1928'in maçlarını adil bir şekilde mercek altına alsın. Bugüne kadar defalarca mağdur edilmiş bir kulüp olarak şampiyonluğumuzun masa başıyla gasp edilmesini istemiyoruz. Oyun ve hilelerinizi teknik heyet ve oyuncularımızın helal ve temiz mücadelesiyle bertaraf ederek şampiyon olacağız" denildi. - DİYARBAKIR

Cihan Aktaş, Bucaspor, oyunlar, Adalet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş'a sert tepki - Son Dakika Spor


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