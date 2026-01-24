Djalovic: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum - Son Dakika
Djalovic: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum

Djalovic: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum
24.01.2026 18:49
Kayserispor, Başakşehir'e 3-0 yenildi. Teknik direktör Djalovic, hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, kalan maçlarda ellerinden gelen mücadeleyi göstererek zorlu süreçten çıkmak istediklerini belirterek, "Elde ettikleri galibiyetten dolayı Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Özellikle Beşiktaş maçından sonra daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünmüştüm. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçın ilk yarısında özellikle 30. dakikaya kadar, penaltıya kadar daha iyi olan taraftık ama rakip golü attıktan sonra zorlandık. İkinci yarıda aptalca goller yedik diyebilirim. Ama devam edeceğiz, hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer yere düşerseniz herkes üzerinize basar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip zorlu süreçten çıkmak istiyoruz" dedi.

Transfer hakkında da konuşan Djalovic, "Sportif direktörümüz ve başkanımız bu konuyla ilgili elinden geleni yapıyorlar. Tabii özellikle bu süreçte transfer yapmak hiç de kolay değil. Bildiğiniz üzere bir oyuncu geldi, gitti. Evet elimizden geleni yapıyoruz ve transfer gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
