Doç. Dr. Adem Palabıyık: "15 Temmuz'da halk demokrasisine sahip çıktı" - Son Dakika

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "15 Temmuz'da halk demokrasisine sahip çıktı"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Palabıyık, 15 Temmuz'da halkın sokağa çıkarak demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Palabıyık, 15 Temmuz'da halkın sokağa çıkarak demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

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Toplumun önceki darbe süreçlerinde yapamadığını 15 Temmuz'da yaptığını ifade eden Palabıyık, ortada güçlü bir liderin olmasının diğer darbelerde görülmeyen en önemli nitelik olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da Türkiye'de ekonominin ilerlediğini ve kötüye gidişin olmadığını aktaran Palabıyık, "Toplumsal anlamda ciddi bir kutuplaşma yoktu. Türkiye'nin önemli yatırımları vardı. Bunlara rağmen 15 Temmuz'da askerin durup dururken sokağa çıkması akıllarda soru işareti yarattı. Darbe gerçekleşseydi eğitim kör topal hale gelecekti. İnsanlar hayal kuramamaktan korktu, geleceklerine dair vurgu yapamama, aile düzenlerinin bozulmasından, önceki darbe süreçlerinde yaşanan tecrübelerin yeniden yaşanabilme ihtimalini düşünerek liderlerinin çağrısıyla sokağa çıktı." diye konuştu.

Eren Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Adem Palabıyık: '15 Temmuz'da halk demokrasisine sahip çıktı' - Son Dakika
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