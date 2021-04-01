(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR - Son Dakika

(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR

01.04.2021 10:17
(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR, System.String[]

İSTANBUL'da 12 yıl önce başlatılan Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşkesi kazılarına başkanlık eden Doç. Dr. Şengül Aydıngün, bölgede kazdıkça yeni ve önemli bilgilere ulaştıklarını söyledi.

İSTANBUL'da 12 yıl önce başlatılan Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşkesi kazılarına başkanlık eden Doç. Dr. Şengül Aydıngün, bölgede kazdıkça yeni ve önemli bilgilere ulaştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına sağlanan izinlerle Küçükçekmece Gölü kıyısındaki Avcılar'daki Bathonea antik yerleşkesinde araştırmalar yapan Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bilimin Aydınlattığı Tarihi ile Avcılar' konulu on-line çalıştaya bir grup bilim insanı ile katıldı.

Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar'ın Küçükçekmece Gölü, Marmara Denizi ve akarsular üzerine kurulmuş çok zengin bir coğrafyada bulunduğunu belirtirken, "Avcılar'a hayat veren en önemli nokta Küçükçekmece Gölü ve bunun kıyıları. Tabii ki Avcılar hem deniz, göl ve nehrin birleştiği en güzel coğrafyalardan birine kurulmuş. Bu coğrafyanın çok uzun bir geçmişi var. 800 bin yıl öncesine kadar uzanan geçmişin kanıtlarını biz hemen gölün kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası'nda geçmişte yapılan kazılarda tespit edildi" dedi.

İSTANBUL'DAKİ İLK TARIM ALANI

Doç. Dr. Aydıngün, bölgedeki Yarımburgaz Mağarası'nda ve Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'nde yaptıkları araştırmalarda buldukları tarımsal taş aletlerle bölgenin İstanbul'daki ilk tarım alanı olduğunu belirlediklerini söyledi. Doç.Dr. Aydıngün, bölgede 9 bin yıllık tarım aletlerinin yanı sıra aletlerin üretildiği hammaddeleri bulduklarını vurguladı.

HİTİT İZLERİ

Doç. Dr. Şengül Aydıngün, kazılarda İstanbul'un 5 bin yıl öncesine ait izlerini de araştırırken 2013 yılında bir kum tabakasını temizledikten sonra mimari doku izlerinin ortaya çıkmaya başladığını kaydederek şöyle dedi: "Çalışmalarımızda bölgeye ait olmayan Orta Anadolu'da yaşayan Hititler ile ilişkili olan malzeme grubu karşımıza çıktı. Burada Hitit malzemelerini gördük. Avcılar'ın karşısında İmralı Adası ve arkasında Anadolu topraklarını görebiliyoruz. İmralı'nın arkası; Hititler'in 'Masa' ve 'Asuwa' adıyla tanımladıkları bölge. Hititliler bu bölgeye gelmiş, savaşmış, galip gelince tanrılarına hediyeler sunmuşlardı. Buraya da geldiklerini düşünüyoruz. Bulgularımız arasında Kıbrıs kökenli ve Yunanistan'ın güneyinden gelen Mikenler ile ilgili bulgulara da ulaştık."Doç.Dr. Şengül Aydıngün, on-line çalıştayda geçmişte yaptıkları kazılar ile ilgili bilgi verirken, kazı bölgesinde en üstten aşağıya doğru Osmanlı Bizans, Yunan, Roma izlerine ulaştıklarını ardından deniz tabakasının örttüğü bölgeye ulaştıklarını söyledi. Doç.Dr. Aydıngün,  "Ulaştığımız kumlu deniz tabakasını kaldırınca Hititler, Kıbrıslılar ve Miken uygarlığının izlerini getiren bir yerleşim var. Bu yerleşimi daha sonraki kazılarda ortaya çıkaracağız" dedi.

BATHONEA'DAKİ VİKİNGLER

Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Küçükçekmece Gölü ağzı ve kıyı şeridinin daha açık olduğunu bu nedenle daha korunaklı olduğu için antik dönemde deniz ticaretinde önemli ölçüde kullanıldığını vurguladı.  Doç. Dr. Aydıngün, Bathonea kazıları sırasında buldukları bazı bulguların Avarlar'ın İstanbul saldırılarının izlerini taşıdıklarını değerlendirdiklerini, dünyada tek seferde binin üzerinde pişmiş topraktan yapılan ilaç şişeleri ile bunların yapımında kullanılan malzeme ve bitki özlerini bulduklarını ifade ederken, yaklaşık 100 kişiden oluşan aralarında Polonyalılar'ın da bulunduğu ekibin Bathonea'da ciddi oranda Viking ilişkisi olduğunu ortaya çıkardıklarını ekledi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Bathonea kazılarına gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. On-line çalıştayda kazı ekibinde yer alan Dr. Haldun Aydıngün, Doç. Dr. Hakan Öniz'in yanı sıra, Avcılar Bathonea Kazılarını Destekleme Derneği Başkanı Erhan Bozan ve bölge ile ilgili çalışmalar yapan Selçuk Eracun ve Ali Şahin de sunum yaptı.

(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR
(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR
(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR
(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR
(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR
(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR
(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR
(YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR

Küçükçekmece Gölü, İstanbul, Avcılar, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı         
10:50
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti         
10:48
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı         
10:06
Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi         
09:56
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:33:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (YENİDEN) DOÇ. DR. ŞENGÜL AYDINGÜN: BATHONEA'DA 800 BİN YIL ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ VAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei