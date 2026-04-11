Cennet Mağarası 13 Yıl Sonra Yeniden Su İle Dolduruldu - Son Dakika
Cennet Mağarası 13 Yıl Sonra Yeniden Su İle Dolduruldu

11.04.2026 11:00  Güncelleme: 11:02
Mersin'in Silifke ilçesindeki Cennet Mağarası, 13 yıl aradan sonra yetersiz yağışların ardından yeniden su ile dolarak gölet oluşturdı. Yerel muhtar, bu durumu büyük bir kaynak patlaması olarak tanımladı ve ziyaretçilerin mağarayı gezebileceğini belirtti.

Türkiye'nin en önemli jeolojik oluşumlarından biri olan, Miyosen dönemine ait kireçtaşı tabakalarının binlerce yıllık aşınmasıyla oluşan, mitolojide Zeus ile Typhon'un savaşına ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet Mağarası, 13 yıl aradan sonra yeniden su ile buluştu.

"BİR KAYNAK PATLAMASI OLDU"

Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, "Buraya 452 basamakla iniliyor. Tabanda büyük bir yer altı şelalesi ve su kaynağı var. 13 yıldır su kaynağı kaynamıyordu. Yağan yağmurlardan dolayı bu sene müthiş derecede bir kaynak patlaması oldu. Şu anda mağaramız, yarısına kadar su. Gelen ziyaretçilerimiz doğrudan gelip inerek buraları ziyaret edebilirler. 13 yıl önce kaynayan su, kurak dönem nedeniyle kayboldu. Şu andaki durumu; 13 yıl önceki kaynadığı kayaların altından yine aynı şekilde kaynamaya başladı" dedi. Öte yandan Mersin Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı verilerine göre; bu bölgeyi 2025 yılında 500 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Silifke, Mersin, Kültür, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Advertisement
