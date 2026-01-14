Doğa Koleji'nde Bursluluk Sınavı Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Doğa Koleji'nde Bursluluk Sınavı Heyecanı

Doğa Koleji\'nde Bursluluk Sınavı Heyecanı
14.01.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olumsuz hava şartlarına rağmen Adıyaman Doğa Koleji bursluluk sınavına yoğun katılım gerçekleşti.

Adıyaman Doğa Koleji tarafından düzenlenen bursluluk sınavı, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Doğa Koleji yönetimi, sınava gösterilen ilgi ve güven dolayısıyla Adıyaman halkına teşekkür etti.

Adıyaman Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, nitelikli eğitim hedefi doğrultusunda her geçen gün büyümeye devam ettikleri belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarına rağmen bizleri tercih eden ve yoğun ilgi gösteren Adıyaman halkına gönülden teşekkür ederiz. Gösterilen bu ilgi, doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Bu yıl da yoğun katılım ile gerçekleştirilen bursluluk sınavında öğrencilerin geleceğini güçlü bir eğitim anlayışıyla inşa etmeye devam ettiklerini vurgulayan yetkililer, "Türkiye'nin doğası Doğa Koleji olarak, öğrencilerimizin geleceğini güçlü bir eğitim anlayışıyla birlikte inşa etmeye devam ediyoruz. Gösterilen ilgi ve güven için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Öte yandan bursluluk sınavının oturum bilgileri de paylaşıldı. Buna göre; 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için sınav iki oturum halinde yapılırken, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için tek oturum şeklinde uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğa Koleji, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğa Koleji'nde Bursluluk Sınavı Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:43:38. #7.11#
SON DAKİKA: Doğa Koleji'nde Bursluluk Sınavı Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.