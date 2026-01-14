Doğa Koleji\'nde Bursluluk Sınavı Heyecanı

Adıyaman Doğa Koleji tarafından düzenlenen bursluluk sınavı, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Doğa Koleji yönetimi, sınava gösterilen ilgi ve güven dolayısıyla Adıyaman halkına teşekkür etti.

Adıyaman Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, nitelikli eğitim hedefi doğrultusunda her geçen gün büyümeye devam ettikleri belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarına rağmen bizleri tercih eden ve yoğun ilgi gösteren Adıyaman halkına gönülden teşekkür ederiz. Gösterilen bu ilgi, doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Bu yıl da yoğun katılım ile gerçekleştirilen bursluluk sınavında öğrencilerin geleceğini güçlü bir eğitim anlayışıyla inşa etmeye devam ettiklerini vurgulayan yetkililer, "Türkiye'nin doğası Doğa Koleji olarak, öğrencilerimizin geleceğini güçlü bir eğitim anlayışıyla birlikte inşa etmeye devam ediyoruz. Gösterilen ilgi ve güven için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Öte yandan bursluluk sınavının oturum bilgileri de paylaşıldı. Buna göre; 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için sınav iki oturum halinde yapılırken, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için tek oturum şeklinde uygulandı. - ADIYAMAN