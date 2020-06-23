Doğa Kolejinden güvenlik güçlerinin çocuklarına eğitim bursu - Son Dakika

Doğa Kolejinden güvenlik güçlerinin çocuklarına eğitim bursu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü ve İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Kolejinde eğitim almak isteyen güvenlik güçlerinin çocuklarına yüzde 50 eğitim bursu desteği sağlanacağını bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü ve İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Kolejinde eğitim almak isteyen güvenlik güçlerinin çocuklarına yüzde 50 eğitim bursu desteği sağlanacağını bildirdi.

Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor

Prof. Dr. Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, İTÜ ETA Vakfı bünyesinde hizmet veren Doğa Koleji tarafından, salgın sürecinde halkın güvende kalmasını sağlayan ve canla başla çalışan güvenlik güçlerinin çocuklarına burs desteği sunma kararı alındığını belirtti.

Doğa Koleji ile uzun soluklu bir projeksiyonun başlangıcını yaptıklarını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde çalışmalarıyla hepimize umut olan güvenlik güçlerimizin çocuklarına yüzde 50 burs desteği sağlayacağız. Sürecin zorluklarını göğüsleyen ve ülkemize hizmet veren güvenlik güçlerimizin çocukları bizim de evlatlarımızdır. Yarına umutla bakabilmek için bugünün çocuklarını desteklemeliyiz. Ülkemiz için çalışarak üretmek hepimizin görevidir. Pandemi sürecinde güvenliğimizi sağlamakla kalmayan, aynı zamanda 65 yaş üzeri vatandaşın alışverişlerini yapmalarına da destek olan güvenlik güçlerimiz, duyarlılıklarıyla tüm toplum için örnek oluşturdu. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerinde kalırken, hep görevleri başında olan Jandarma ve Emniyet güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."

Türkiye'nin pandemiyle mücadelesini de son derece başarılı bulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karaca, "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve tüm hükümet yetkilileri, gösterdikleri emek ve özveriyle süreci çok iyi yönetiyor. Halkımızın duyarlı tutumuyla süreci aşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mehmet Karaca, Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğa Kolejinden güvenlik güçlerinin çocuklarına eğitim bursu - Son Dakika

Son Dakika

14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:02:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa Kolejinden güvenlik güçlerinin çocuklarına eğitim bursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]