Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Çörtük göreve başladı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, göreve başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Yardımcısıyken Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne atanan Çörtük, Abdullah Koç'tan görevi devraldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1976 yılında dünya gelen Çörtük, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu ve 1998'de Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı.

Evli ve iki çocuk babası Çörtük, sırasıyla Gülnar Orman İşletme Şefi, Tömük Orman İşletme Şefi, Uşak Orman İşletme Müdür Yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Mersin İl Şube Müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürü Yardımcısı görevlerinde bulundu.