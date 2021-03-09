Doğa tutkunu dağcılar Kadınlar Günü'nde zirvede buluştu - Son Dakika

Doğa tutkunu dağcılar Kadınlar Günü'nde zirvede buluştu

09.03.2021 12:29
Doğa tutkunu dağcılar Kadınlar Günü'nde zirvede buluştu, System.String[]

Altın Adımlar Gençlik ve Spor Kulübü'nün Dağcılık ve Doğa Sporları Grup Başkanı Aynur Aslan ve Hasan Aslan liderliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle 30 dağcı ile zirvede buluştu.

Altın Adımlar Gençlik ve Spor Kulübü'nün Dağcılık ve Doğa Sporları Grup Başkanı Aynur Aslan ve Hasan Aslan liderliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle 30 dağcı ile zirvede buluştu.

Altın Adımlar GSK Dağcılık ve Doğa Sporları faaliyeti Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği Hacılar Kapıda başladı. Lifos dağının 2 bin 509 metre zirvesine varıldığında Dağcılık ve Doğa Sporları Grup Başkanı Aslan'ın önderliğinde kadına yönelik şiddetin son bulması ve bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Zirvede bir dakika saygı duruşunda bulunan dağcılar pankartlar açarak, 'Bitmeyen şiddete, bitmeyen cinayetlere, karşı durabilmek adına kadınların sorunlarına daha çok ses çıkarmalıyız' dedi. 'Dünyada her şey kadının eseridir' Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile kadınların hak, hukuk ve özgürlüğünün bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini; "Kadına, emekçi kadına selam olsun" diyerek konuşan Grup Başkanı Aslan Sivas'tan gelen SADAK Spor Kulübü katılımcılarına da ayrıca teşekkürlerini iletti. Aynur Aslan bundan sonrada Altın Adımlar Gençlik ve Spor Kulübü, Dağcılık ve Doğa Sporları olarak faaliyet raporlarında yer alan etkinliklere hız vereceklerini ve coğrafyası ile çok fazla güzellikleri bulunan Kayseri'nin görülmedik yerini bırakmamak sorumluluk gerektiren her alanda gayretlerini kulüp olarak üyeler ve katılımcılar ile paylaşacaklarını belirtti.

Etkinlik bitiminde zirvede buluşan doğa tutkunu 30 dağcı ile, Altın Adımlar Gençlik ve Spor Kulübü, Dağcılık ve Doğa Sporları, Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK), Yeşil Doğa Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü temsilci ve katılımcılarına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına Dağcılık ve Doğa Sporları Grup Başkanı Aynur Aslan tarafından madalya ve sertifikaları takdim edildi. - KAYSERİ

Doğa tutkunu dağcılar Kadınlar Günü'nde zirvede buluştu
Doğa tutkunu dağcılar Kadınlar Günü'nde zirvede buluştu
Doğa tutkunu dağcılar Kadınlar Günü'nde zirvede buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğa tutkunu dağcılar Kadınlar Günü'nde zirvede buluştu - Son Dakika Spor


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