Son Dakika Haberleri: DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

32 dakika önce

Doğu Akdeniz Kalkın Ajansı'nın (DOĞAKA) 90. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Doğu Akdeniz Kalkın Ajansı'nın (DOĞAKA) 90. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen DOĞAKA 90. Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş Valisi Valisi Vahdettin Özkan Başkanlığında gerçekleşti.

Özkan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada toplantının bölge illerinin kalkınmasına vesile olacağını belirterek, "Gündem maddemiz sosyal destek projeleri. Bu projelerle sosyal desteği esas alan, sosyal alana dokunulması, iyileştirilmesi gereken alanları ele alacağız. Sosyal destek projesi kapsamında müracaatlar alındı. Projeleri değerlendireceğiz. Ajansımızın uluslararası fonlara erişim noktasında ciddi bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin katıldı.

DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapalıçarşı yönetiminden "tarihi kitabeye kamera" açıklaması
Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbeye inceleme Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış İzmir hastalara şifa diye yapıldı, sağlıkçılara tehdit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]