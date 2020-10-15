Doğal Yaşam Parkı'nda üç yavru kaplan daha doğdu - Son Dakika

Doğal Yaşam Parkı'nda üç yavru kaplan daha doğdu

15.10.2020 10:37
Doğal Yaşam Parkı'nda üç yavru kaplan daha doğdu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki kaplan ailesinin üç yavrusu daha oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki kaplan ailesinin üç yavrusu daha oldu. Henüz 24 günlük olan yavruların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki Kartal ve Nazlı isimli kaplanların biri erkek ikisi dişi olmak üzere üç yavrusu daha oldu. Doğduklarında ağırlıkları bin 513 gram ile bin 184 gram arasında değişen yavruların şu anda 3 kilogramın üzerinde olduğu ifade edildi. Henüz isim konulmayan yavrular, 6 ay boyunca anne sütü ile beslenecek. Kartal ve Nazlı'nın ilk yavruları Şila 6 Aralık 2019'da dünyaya gelmişti.

"Önemli olan yaşam kalitesini yüksek tutmak"

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, yavruların sağlığı için ziyaretçi kabul etmediklerini, kendilerinin dahi onlarla temas etmekten kaçındıklarını söyledi. Yavruların dördüncü aydan itibaren takviye gıdaya başlayacaklarını belirten Afşin, "Kaplanlarımızın sayısı artıyor; ancak burada önemli olan sayı değil, hayvanların yaşam kalitesini yüksek tutmak. İzmir'de bu yavrularla birlikte kaplan sayımız 6 oldu. Bu da bizim için son derece ideal" dedi.

"Her sabah onları göreceğim için heyecanlanıyorum"

Her sabah Doğal Yaşam Parkı'na geldiğinde kaplan yavrularını göreceği için heyecanlandığını anlatan Afşin, şunları söyledi:

"Dünyaya gelen yavru kaplanlar bizi çok mutlu etti. Her sabah geldiğimde yeni yavruları göreceğim için heyecanlanıyorum. Hemen kameraları açarak anne ve yavruların ne yaptıklarını gözlemliyorum. Şila doğduğunda da büyük mutluluk duymuştum. Buradaki bütün hayvanlar bizim çocuklarımız gibi." - İZMİR

Doğal Yaşam Parkı'nda üç yavru kaplan daha doğdu
Doğal Yaşam Parkı'nda üç yavru kaplan daha doğdu
Doğal Yaşam Parkı'nda üç yavru kaplan daha doğdu
Doğal Yaşam Parkı'nda üç yavru kaplan daha doğdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kartal, İzmir, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğal Yaşam Parkı'nda üç yavru kaplan daha doğdu - Son Dakika

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