Doğaltaş Sektörü İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı - Son Dakika
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Doğaltaş Sektörü İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı

23.02.2022 13:04
Doğaltaş Sektörü İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi konulu çalıştay düzenlendi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi konulu çalıştay düzenlendi.

Termal bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, mermer sektörünün iş güvenliği açısından riskli bir sektör olduğunu belirtti.

Merdivenci, "Avrupa Birliği destekli Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde Doğaltaş Sektörü İş Sağlığı Güvenliği Uygulamasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı, inanıyorum ki sektörün karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. Bu çalıştay sonunda sektör temsilcilerine yönelik sorun ve çözüm önerilerinin bulunduğu bir anket çalışması yapacağız. Anketlerdeki sorun ve çözüm önerilerini sınıflandırdıktan sonra ilgili makam ve mercilere ileterek sektörün sesi olacağız. Bu taleplerimizden çözüme kavuşanları da sizlerle ayrıca paylaşacağız." dedi.

Daha sonra Afyonkarahisar TSO Genel Sekreteri Ali Şenol, bir sunum yaparak projenin ayrıntılarını anlattı.

Gün boyunca iki oturumla devam edecek olan çalıştayda, sektör temsilcileri ve akademisyenler konuşma yapacak.

Çalıştayın açılışına Afyonkarahisar TSO Meclis Başkanı Merdivenci'nin yanı sıra, SGK Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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Meclis Başkanı, Karahisar, Ticaret, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğaltaş Sektörü İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı - Son Dakika


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