Doğançay Müzesi 18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğançay Müzesi 18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları başladı

15.09.2022 16:41
Doğançay Müzesi 18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları başladı

Doğançay Müzesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması'na başvurular başladı.

Doğançay Müzesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması'na başvurular başladı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, bu sene serbest temayla dijital platformdan yürütülecek yarışmaya, İstanbul'da okuyan ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliği ve katkılarıyla düzenlenen yarışma, Sanmar Denizcilik, Khai Otel Bodrum, ADEL, LeColor, Roublof, Basi Systems, Sanathane ve Yıldız Holding'in desteğiyle gerçekleştirilecek.

Sanat eleştirmeni, küratör Beral Madra, küratör Mehmet Lütfi Şen, ressam Süleyman Saim Tekcan, sanat eleştirmeni, küratör Vasıf Kortun ve Oktay Dura'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu ilk 8'e giren öğrenciler bir yıllık sanat eğitiminin yanı sıra çeşitli ödüller almaya hak kazanacak.

Son başvuru tarihi 12 Aralık olarak belirlenen yarışmaya, öğrenciler "info@dogancaymuseum.org" adresi üzerinden katılabilecek.

Yarışma sonunda başarı ve sergileme ödülü kazanan eserler, 12 Ocak'ta öğrencilere bildirilecek.

YORUMLAR
500
Denetimden kaçan sürücü hırsız çıktı Denetimden kaçan sürücü hırsız çıktı İSTANBUL'DA FAL KAFE TARTIŞMASI İSTANBUL'DA FAL KAFE TARTIŞMASI
Kaynak: AA

Yıldız Holding, Denizcilik, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğançay Müzesi 18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 Katar'ın askeri hava araçları ve personelinin Türkiye'de konuşlanmasına olanak sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:54 Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı
21:39 Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Kızılyıldız'ı mağlup ederek aldı
21:14 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal çıkış! Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini öne sürdü
20:59 Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 22:28:55. #1.13#
SON DAKİKA: Doğançay Müzesi 18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement