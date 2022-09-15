Müzeden yapılan açıklamaya göre, bu sene serbest temayla dijital platformdan yürütülecek yarışmaya, İstanbul'da okuyan ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Kaynak: AA

Yıldız Holding, Denizcilik, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğançay Müzesi 18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.