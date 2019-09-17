Doğanşar'ın güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesi bünyesinde barındırdığı birçok doğal ve tarihi mekanla dikkat çekiyor



Sivas merkeze uzaklığı yaklaşık 101 kilometre olan Doğanşar ilçesi, doğal ve tarihi güzellikleriyle büyülüyor. İlçede bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi başta olmak üzere birçok doğal güzellik dikkat çekiyor. Bir futbol sahası büyüklüğünde ve sarkıtları olan Karasak Çukuru'yla, eski kullanılmayan krom madeninde oluşan ve masmavi suyuyla dikkat çeken gölüyle, gizli kalmış kaya mağaralarıyla, yaklaşık 300 yıllık olduğu düşünülen ve çivi kullanılmadan yapılan samanlığıyla, peri bacalarını andıran Çobankaya kayalıkları ve birçok doğal yapıyla adından söz ettiren ilçe, keşfedilmeyi bekliyor.



"Doğanşar gerçekten bir turizm merkezine dönüştürülebilir"



Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık, ilçenin bir turizm merkezine dönüştürülebileceğini ifade ederek, "Doğanşar ilçemiz saklı cennetimizdir. Sivas merkezden ilçemize gelirken Dipsiz Göl ve Şelalesi var. Şelale gerçekten güzel bir yer. Doğanşar ilçemizde Karasak Çukuru var. İçerisi bir futbol sahası büyüklüğünde ve sarkıtlar var. Gezilecek güzel bir yer. Çoban Kaya'da peri bacalarını andıran güzel bir yerimiz var. Karacakaya'da eski kütük evlerden yaklaşık 300 yıllık bir yapımız var. Fosillerimiz var. Gezilip görülecek gerçekten güzel yerlerimiz var. Kaya mezarlarımız var. Kültür Bakanlığının belki kayıtlarında yok belki kimse bilmiyor. Bu konuda Kültür Bakanlığımızdan destek istiyoruz. Doğanşar gerçekten bir turizm merkezine dönüştürülebilir" dedi. - SİVAS