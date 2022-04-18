Doğu Afrika ülkeleri güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket edecek - Son Dakika
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Doğu Afrika ülkeleri güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket edecek

18.04.2022 12:10
Doğu Afrika ülkeleri güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket edecek

Doğu Afrika ülkelerinin, bölgedeki güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket etme noktasında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinin, bölgedeki güvenlik sorunlarına karşı ortak hareket etme noktasında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Uganda, Tanzanya, Somali ve Cibuti'den temsilcilerin katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Doğu Afrika Savunma İstihbarat Forumu düzenlendi.

Forumda, bölgesel güvenliğin sağlanması amacıyla ortak hareket edilmesi kararı alındı.

Bölge ülkelerinin sınır güvenliği, siber güvenlik, sosyal medya, çevre korunması, gençlik ve işsizlik ile terörle mücadele gibi konularda iş birliği yapacakları kaydedildi.

Öte yandan bir sonraki foruma Uganda'nın ev sahipliği yapacağı bilgisi paylaşıldı.

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Addis Ababa, Cibuti, Uganda, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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