Doğu Afrikalı mülteciler bağışların azalmasıyla açlık riskiyle karşı karşıya kaldı - Son Dakika

Afrika'nın doğusundaki 2,7 milyon mültecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bağışların azalması sonucu açlık ve kötü beslenme riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla bağış miktarının düşmesi sonrası WFP'nin Etiyopya, Uganda, Kenya, Güney Sudan ve Cibuti'deki mültecilere yapılan gıda ve nakit yardımlarını yüzde 10 ila yüzde 30 azaltmak zorunda kaldığı belirtildi.

Bu durumdan bu ülkelerde barınan 2,7 milyon mültecinin etkilendiği aktarılan açıklamada, gelecek aylarda acil destek bulunamazsa yardımların daha da fazla kesilebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, salgın yüzünden eğitime ara verilmesinin öğrencileri okul yemeklerinden mahrum bırakmasının yanı sıra çocukların şiddet ve istismara maruz kalmaları gibi sonuçlar ortaya çıkarmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Doğu Afrika'daki mültecilere yardım için 6 ay içerisinde 323 milyon dolara ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunuldu.