"Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki okullarda, "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü gereğince Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılması planlanan "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" kent genelindeki tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında icra edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki DSİ Baraj Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatı Adana Valisi Süleyman Elban, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Gültekin Genç ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de izledi.

Tatbikat ile öğrencilerde, deprem süreçlerine ait görevlerin yerine getirilmesi ve tahliyeye yönelik pratik kazandırılması amaçlandı.

Bu kapsamda, kent genelindeki 1172 okulda 31 bin 952 öğretmen ve 498 bin öğrencinin katılımıyla tatbikatlar tamamlandı.

Mersin

Mersin'de kent genelindeki 1261 okulda, 398 bin öğretmen, öğrenci ve çalışanın katılımıyla tatbikat yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğünce Toroslar ilçesindeki Yusuf Bayık İlkokulu'nda düzenlenen tatbikata UMKE, Türk Kızılay, jandarma, polis, itfaiye ve AKUT ekipleri de katıldı.

Bilgilendirme çalışmasının ardından deprem olduğuna ilişkin uyarı sesinin çalmasıyla öğrenciler, sıralarının yanına çöktü. Öğrenciler, öğretmenlerinin ve ekiplerin koordinesinde toplanma alanlarına tahliye edildi.

Tatbikatı inceleyen Vali Ali İhsan Su da uyarı sesinin ardından minik öğrencilerle birlikte "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı.

Su, gazetecilere afetlere hazırlık konusunda il genelinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, geçen yılki eğitimlerde 1 milyon 45 bin vatandaşa ulaşıldığını söyledi.

Yurt genelinde olduğu gibi kentte de tüm okullarda deprem tatbikatlarının yapıldığını aktaran Su, böylece öğrencilerin deprem anında neler yapacaklarını öğreneceğini dile getirdi.

Başarıyla tamamlanan tatbikata Vali Su'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız ve kurum amirleri de katıldı.

Hatay

Hatay'da da kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Haydar Mursaloğlu İlkokulu'ndaki tatbikatı Vali Rahmi Doğan ve kent protokolü de izledi.

Tatbikatta, deprem olduğuna ilişkin uyarı sesinin çalmasıyla öğrenciler, sıralarının yanında çöktü.

Daha sonra öğrenciler öğretmenlerinin ve ekiplerin koordinesinde toplanma alanlarına tahliye edildi.

Doğan, buradaki konuşmasında, Hatay'ın deprem riski yüksek bir bölgede yer aldığını belirterek, deprem sonrasında görev yapacak kurumlar hakkında bilgi verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de kent merkezi ve ilçelerde bulunan 464 okulda deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili tatbikat düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü'nce Dervişpaşa Anadolu Lisesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, sınıflarda deprem sırasında yapılması gerekenler tatbik edildi.

Deprem anında sıraların yanına çökerek bekleyen öğrenciler, depremin geçtiği anonsu üzerine sırayla okul binasını terk ederek bahçede toplandı.

Tatbikat gereği okul binasında yaralanan öğrenciler, sedyelerle AFAD'ın kurduğu ilk yardım çadırına getirilirken, olası bir yangında yapılması gerekenler itfaiye ekiplerince gösterildi.

Tatbikat, AFAD araçları ve teçhizatlarının tanıtılmasıyla sona erdi.