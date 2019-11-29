Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur etkili olacak
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Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur etkili olacak

6 saat önce

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde 4 il karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur etkili olacak, System.String[]

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde 4 il karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevreleri gece saatlerinden itibaren ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur karla karışık yağmur, yükseklerin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


İl il sıcaklıklar


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da 2, Kars ve Ardahan'da eksi 3, Erzurum'da eksi 2, Ağrı'da sıfır, derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 9, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 5, Iğdır'da 6 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Karayazı'da sıfırın altında 8 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 13 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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