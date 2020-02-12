Doğu Anadolu'da 4 ilde 290 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 4 ilde 290 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 ilde 290 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, kar ve tipi nedeniyle 290 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da 4 ilde 290 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, kar ve tipi nedeniyle 290 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 142 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Sağlık ekiplerinin yolu kapanan bölgelere ulaşmasına yardımcı olan ekipler, tüm yolların açılması için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde de karla mücadele çalışmalarına devam eden ekipler, cadde ve kaldırımlarda biriken karları şehir dışına taşıyor.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalıştığını söyledi.

Bazı bölgelerde tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Muş

Muş'ta karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 37 köy yolunun açılması için çaba gösteriyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının 7-8 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekip şefi Nazım Diner, yoğun fırtına ve tipi nedeniyle gündüz açılan yolların gece tekrar kapandığını dile getirdi.

Çalışmaların zor şartlarda sürdürüldüğünü anlatan Diner, "Adeta kardan tünel açıp ilerliyoruz. Bu bölgede 2 rotatif, 1 kepçe ve 1 dozerle çalışıyoruz." dedi.

Ağıllı Köyü Muhtarı Abdusselam Dinçer de 15 gündür kapalı olan köy yolunu açan ekiplere teşekkür etti.

Hakkari

Hakkari merkez ve 3 ilçede 38 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 7 köy ve 31 mezra yolunun açılması için çalışıyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezinde biriken kar yığınlarını iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklarla karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli şekilde esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 8, Hakkari ve Muş'ta 6, Van'da 3 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde buzlanma ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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