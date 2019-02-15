Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 6 İlde Kar Yağışı

Doğu Anadolu'da 6 İlde Kar Yağışı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu'da 6 İlde Kar Yağışı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da, gece saatlerine kadar ise Erzincan'da aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Ağrı, Kars ve Ardahan'da ise aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, Erzincan'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 9 ve Ardahan'da 12 derece ölçüldü.


Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan'da 3, Erzurum'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ağrı'da 4 ve Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 34, Erzurum'da 25, Ardahan'da 18, Kars'ta 16, Erzincan'da 1 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 95, Palandöken'de 93, Konaklı'da 90, Sarıkamış'ta 85 ve Yalnızçam'da 30 santimetre olarak belirlendi.

Bölgede, son 24 saatte metrekareye Ağrı'da 6, Kars'ta 4, Ardahan'da 3, Erzurum'da 3 ve Erzincan'da 1 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Ağrı, Kars, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:34:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 6 İlde Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]