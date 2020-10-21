Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı sıfır dereceye düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfır dereceyle Erzurum'un Tekman ve Çat ilçelerinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfır dereceyle Erzurum'un Tekman ve Çat ilçelerinde ölçüldü. Gece sıcaklık Iğdır'da 14, Tunceli'de 9, Kars ve Erzincan'da 7, Ardahan'da 6, Ağrı'da 5, Erzurum'da ise 4 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Erzincan ve Iğdır'da 21, Tunceli ve Ağrı'da 20, Erzurum ve Kars'ta 16, Ardahan'da ise 15 derece olması bekleniyor.