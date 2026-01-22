Doğu Anadolu'da Karla Mücadele - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Karla Mücadele

22.01.2026 10:42
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar nedeniyle 92 yerleşim biriminin yolu kapandı, ekipler açma çalışmalarında.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 92 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 52 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 51 yerleşim yeri yolundandan 50'si ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Yüksekova ilçesinde kapalı olan mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışmaya yapamayan ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte son günlerdeki kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 dereceye düştüğü ilde binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, sulak alanlar buz tuttu.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kentte 14 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Hizan ilçesinde ise karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, zorlu coğrafyada ulaşımda aksamaların yaşanmaması için mesai yapıyor.

Muş

Muş'ta kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 25 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını ifade eden Yentür, kısa sürede kapalı köy yollarını ulaşıma açacaklarını kaydetti.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Bazı kent sakinleri, araçlarını battaniye, naylon ve brandayla soğuktan korumaya çalıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Hakkari, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Muş, Van

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
