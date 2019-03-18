Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde Van
, Bitlis
ve Hakkari
'de kar nedeniyle 153 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bahçesaray
'da 3, Başkale
'de 12, Gürpınar
'da da 33 mahallenin kapanan yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada, kentte kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 49 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Hakkari- Şırnak
yoluna çığ düştü
Hakkari'de de kar nedeniyle 16 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 169 yerleşim biriminin yolunu açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kalan 56 yolda da çalışmalarını sürdürüyor.
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.
Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Çığlı ve Ortaköy
bölgelerinde düşen çığlar nedeniyle yolda biriken kar kütlelerini temizleyerek yolu açmaya çalışıyor.