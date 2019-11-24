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Doğu Anadolu'da soğuk hava

6 saat önce

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

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Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan eksi 2, Erzurum ve Kars'ta eksi 5, Iğdır'da eksi 6, Ağrı'da eksi 9, Ardahan'da eksi 13 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 10, Erzurum ve Ardahan'da 8, Ağrı ve Iğdır'da 9, Kars'ta 7 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 14,5 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 13,9 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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