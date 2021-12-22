Doğuda kış - Son Dakika

Kar temizliği yapan vatandaş
Karla kaplı araçlar
Karda yürüyenler ARDAHAN - Ardahan'da gece etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bırakıtı.
Kar yağışının ardından kent merkezi yeniden beyaza büründü.
Binaların çatılarının, araçların, cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünü kardan temizledi.
Kentte belediye ekipleri de iş makineleri desteğinde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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