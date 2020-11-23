Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında - Son Dakika

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında

23.11.2020 16:17
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında, System.String[]

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 41 yıl önce kurulan cemiyetin, basın mensuplarının sorunlarının çözümünde önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 41 yıl önce kurulan cemiyetin, basın mensuplarının sorunlarının çözümünde önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Özsoy, 24 Kasım 1979'da faaliyetine başlayan DAGC'nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, cemiyetin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapanları bünyesinde topladığını söyledi.

Bölgedeki meslek örgütleri ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerinin devam ettiğini anlatan Özsoy, "DAGC önderliği ve genel başkanlığında Bitlis'ten Iğdır'a kadar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 il, DAGC çatısı altında birlikte hareket etmektedir. Türkiye'de önemli bir saygınlığa sahip DAGC, Türkiye'deki il cemiyeti ve 8 gazeteciler federasyonunu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Özsoy, özveri ile görev yapan meslektaşlarının cemiyetin gelişmesine, cemiyetin de basın mensuplarının sorunlarının çözümüne önemli katkı sunduğunu ifade ederek, DAGC'de görev yapan başkanlardan ebediyete intikal eden Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye meslektaşları rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Bölgede zor şartlarda görev yapan gazetecilere, sağlık ve esenlik temennisinde bulunan Özsoy, cemiyetin kuruluşunun 41. yılının camia ve üyelere hayırlı olmasını diledi.

"DAGC devletin ve milletin tarafındadır"

Özsoy, basının, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve vatandaşın haber alma hakkının kutsallığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanmaktadır ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devletin ve milletin tarafındadır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız, sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir."

Özsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayarak, kuruluş yıldönümüyle ilgili etkinliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığını sözlerine ekledi.

Vali Memiş'ten DAGC'ye kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş de DAGC'nin kuruluş yıldönümü sebebiyle Özsoy'a gönderdiği kutlama mesajında, 41 yıldır sosyal ve kültürel aktiviteleriyle daima öncü ve güvenilir kuruluş olan DAGC'nin, Erzurum halkının yanı sıra bölgenin de güvenine layık olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Basın mensuplarını bünyesinde toplayan, basın kuruluş ve problemlerin çözümü, birlik ve dirliklerinin sağlanması için önemli rol üstlenen DAGC'nin özverili çalışmalarını memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Basın mensuplarının her meseleye sağduyulu bir tavırla yaklaşması, demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Gazetecilerin, kamuoyuna güvenilir, doğru, tarafsız ve ilkeli şekilde haber sunmaları ve haber akışını sağlamaları ülkemizin de gelişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayan basının yeri ve önemi, gün geçtikçe daha fazla önem taşımaktadır."

Memiş, DAGC'nin, bugüne kadar 81 vilayette çeşitli aktiviteleriyle varlığını hissettirip adını duyurduğunu belirterek, DAGC'nin saygın ailesini tebrik edip görev esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Öğretmenler Günü, Doğu Anadolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Barcelona, Messi ve De Jong'u dinlenmeleri için Dinamo Kiev maçının kadrosuna almadı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı         
15:44
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti         
15:18
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor 1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor         
13:07
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti         
12:45
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar         
11:26
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 16:34:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei