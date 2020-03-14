Doğu Anadolu Gözlemevi, saygın bilim dergilerinden Science'da yer aldı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi bünyesinde başarıyla yürütülen, Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan ve en büyük temel bilim projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden biri olarak kabul edilen Science AAAS dergisine haber oldu.



Uluslararası yayımı ve internet üzerinden giriş olanağı sayesinde geniş bir kitleye ulaşan Science AAAS, 4 Mart 2020'de yayımlanan sayısında Doğu Anadolu Gözlemevine yer verdi. Özgün bilimsel araştırmaları kendisine yayım politikası olarak belirleyen Science, aynı zamanda bilim ile ilgili haberleri, bilim politikaları hakkındaki düşünceleri ve bilim insanlarını ilgilendiren diğer konulara da dikkat çekiyor.



Bu kapsamda Science, "Türk bilim adamları, gelecek yıl çevrimiçi olması beklenen 4 metrelik optik ve kızılötesi teleskoba sahip Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor" dedi.



"34 milyon dolarlık fiyat etiketine rağmen DAG, Asya'nın en büyük optik teleskoplarından ve Türkiye'nin en büyük bilim projelerinden biri olacak. Geliştiricileri, DAG'ın Türkiye'yi bölgesel bir astronomi merkezi haline getireceğini ve astronomi topluluğunu geliştirmesine yardımcı olacağını umuyor" şeklindeki değerlendirmelerin yer aldığı yazı da ayrıca, DAG'ın, Türkiye'nin doğusunda yer alan Erzurum Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütüldüğüne de vurgu yapıldı.



Doğu Anadolu Gözlemevi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Science, DAG'ın geniş bir diyafram açıklığı, uzak ve soluk nesnelerden ışık yakalamasını sağlayan yapısı ile geniş çaplı teleskopu sayesinde gökbilimcilerin evrenin tarihine yönelik çok fazla araştırma yapmasına izin vereceği bilgilerine de yer verdi. - ERZURUM