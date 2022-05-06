Doğu Anadolu'nun el sanatları tescille korunuyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'nun el sanatları tescille korunuyor

06.05.2022 12:37
Doğu Anadolu'nun el sanatları tescille korunuyor

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticilerle bugüne kadar üretilen 203 yöresel ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticilerle bugüne kadar üretilen 203 yöresel ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Kentin sembollerinden tarihi Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'in bitişiğindeki yaklaşık 150 yıllık binada hizmet veren enstitüde, tasarım ve üretimle Doğu Anadolu'nun yöresel el sanatları korumaya alınıyor.

Erzurum, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'ın kültürü ve folklorik yapılarının ortaya çıkarılması için çalışma yürütülen enstitüde, kıyafetten aynaya, takıdan çantaya, dokumadan mefruşata kadar üretilen birçok yöresel ürün bir bir tescilleniyor.

El sanatları gelecek nesillere aktarılıyor

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, olgunlaşma enstitülerinin, kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasında önemli işlev gördüğünü söyledi.

Kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescili alarak fikri mülkiyet haklarının da korunmasında enstitünün önemli katkı sağladığını vurgulayan Taşbaşı, özellikle kadınların gelişimi için de önemli görev üstlendiklerini belirtti.

Enstitünün hedeflerini anlatan Taşbaşı, "Hedefimiz, enstitü bünyesinde usta öğreticilerimizin ve öğretmenlerimizin tasarımlarıyla üretime dönüşen ürünlerimizin tescilini almak, bunu garanti altında tutmak, ilerleyen dönemlerde de döner sermaye kapsamında satışı gerçekleştirildiğinde bu ürünün korunmasını sağlamak." dedi.

"203 yöresel el sanatları ürünü tescil edildi"

Enstitülerde yapılan çalışmaların tescilinin önemine dikkati çeken Taşbaşı, şöyle devam etti:

" Türkiye'de 24 olgunlaşma enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumuna 6 bin 830 tescil başvurusu yaptı. Biz de 204 ürünümüzün başvurusunu yaptık ve bu ürünlerimizin 203'ü tescillenmiş oldu. 2022 yılı içinde de bunu devam ettireceğiz. Yurt içi ve yurt dışı satışlarımızda tescilin önemli bir yerinin olduğunu, misafirlerimiz için ya da tüketicilerimiz için önemli bir basamak olduğunu, tescilli ürün almanın bir ayrıcalık olacağını düşünüyoruz."

Taşbaşı, olgunlaşma enstitülerinin "Bohça" markası adı altında yurt içi ve yurt dışına satış gerçekleştirdiğini hatırlatarak, el sanatlarındaki dönüşümün modacıların da ilgisini çektiğini dile getirdi.

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Doğu Anadolu, Erzurum, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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