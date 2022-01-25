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Doğu'daki 4 ilde 649 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 649 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

25.01.2022 10:22
Doğu'daki 4 ilde 649 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 649 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 649 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kentte 195 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Özalp ilçesinde de ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gece gündüz çalışarak yolları açmaya çalışıyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2 gündür etkili olan kar nedeniyle il genelinde 172 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar nedeniyle 184 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kentte 2 günden bu yana etkili olan yağış nedeniyle araçlar kara gömüldü, vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 98 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

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Hakkari, Bitlis, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 649 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'daki 4 ilde 649 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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