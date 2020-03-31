Doğu'daki kara yollarında jandarma ve polis Kovid-19 denetimini sürüyor - KARS/ - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kars- Erzurum ve Kars- Ardahan kara yolunda polis ekiplerince denetim yapılıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürlüğü Yavuz Sağdıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da denetim noktalarını inceleyerek sürücüleri bilgilendirdi.

Güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında araçları durdurarak, alınan tedbirler hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğünden de ekiplerin bulunduğu noktalarda, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve ateşi yüksek olan vatandaşların bilgilerini alan ekipler, onları sağlıkları açısından evde kalmaları konusunda uyardı.

Sarıkamış ilçesinde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yollardaki kontrol ve denetimler sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sağlık personeli ile birlikte eski Sarıkamış-Erzurum yolu Acısu mevkisinde araçları durdurarak sürücülerin ve araç içerisinde bulunanların vücut ısılarını ölçüyor.

Ekipler, ayrıca sürücü belgesi ve kimlik kontrolü de yaparak kimsenin zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını önerdi.