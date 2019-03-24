Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Doğu İlleri İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

11 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kar yağışının yarın sabah saatlerinden sonra yoğun şekilde olmasını beklediklerini duyurdu.

Doğu İlleri İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kar yağışının yarın sabah saatlerinden sonra yoğun şekilde olmasını beklediklerini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 1, Muş'ta 1, Bitlis'te eksi 1 ve Hakkari'de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Bitlis ve Hakkari'de 5, Muş'ta ise 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece saatlerinden itibaren zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir. Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kar yağışının yarın sabah saatlerinden sonra yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

Muş, Hakkari, Sabah, Güncel
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