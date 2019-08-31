Doğu Karadeniz'de sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ( Araklı, Of, İyidere, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin'in kıyı ( Arhavi, Hopa) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bayburt'ta ise hava parçalı bulutlu olacak.



Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düştüğü bölgede gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 29 derece civarında olacak.



"Bayburt - Araklı kara yolu ulaşıma kapandı"



Öte yandan dün etkili olan sağanak sonrasında derelerde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Bayburt - Araklı kara yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.



Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiriyor. - BAYBURT