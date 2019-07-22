Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'den Çin'e ihracat arttı
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Doğu Karadeniz'den Çin'e ihracat arttı

39 dakika önce

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracat 46 milyon 945 bin 514 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'den Çin'e ihracat arttı, System.String[]
Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracat 46 milyon 945 bin 514 dolara ulaştı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den yılın 6 aylık döneminde Çin Halk Cumhuriyetine 46 milyon 945 bin 514 dolarlık ihracat yapıldığı, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 307 artışı ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde Çin Halk Cumhuriyetine Rize'den 28 milyon 85 bin 727 dolarlık, Trabzon'dan 16 milyon 995 bin 228 dolarlık, Gümüşhane'den bir milyon 826 bin 391 dolarlık ve Artvin'den de 38 bin 198 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu ise şunları ifade etti:
"Rize ilinden Çin Halk Cumhuriyetine madencilik ürünü olarak bakır cevheri ağırlıkta olmak üzere siyah çay, çikolata ve şekercilik ürünlerinin ihracatı yapıldı. Trabzon'da ise başta fındık olmak üzere, mermer ve nargile tütünü ihracatı gerçekleştirildi. Gümüşhane'den de madencilik ürünü olarak kurşun cevheri ihraç edildi ve Artvin'den ise alçı ihracı gerçekleştirildi. Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Çin'e yapılan ihracatta ürün çeşitliliğinin artması da sevindirici bir gelişmedir. Rize ili ihracatçılarımızın işlenmiş gıda, çikolata ve şekercilik ürünleri ile Çin pazarında yer almalarını ve daha da ötesi Trabzon'da üretilen elektrikli ısıtıcıların markalı olarak Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilmesi de takdire şayan bir başarıdır."
Kalyoncu, Çin'e yılın 6 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracattaki yüksek oranlı artışta, madencilik ürünleri ve fındık ihracatında rakamların önceki yıllara oranla sürekli artış göstermesinin payının büyük olduğunu da kaydetti.
Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Karadeniz, Trabzon, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:59 Kaynak: AA
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