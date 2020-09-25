Doğu Karadeniz mutfak kültürüne sahip çıkıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gastronomik değerlerini ortaya koyup bu değerlerin sürdürülebilirliğine destek olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) bu kez Rize'nin Çayeli Belediyesi tarafından yürütülecek olan 'Yerel Ürünler ve Gastronominin Deneyimlenmesi Projesi'ne destek verdi.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile birlikte projeye destek sözleşmesi için bir araya gelen DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, konuşmasında yemek ve kültür başlıklarının kesiştikleri noktada başlayan gastronominin; şehirlerin, bölgelerin ve ülkelerin turizm pazarlamalarında avantaj sağlayan yeni bir turizm alanı olduğuna dikkat çekti. Adıyaman, sözleşmesi imzalanan projenin Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gastronomik değerlerinin ortaya koyup, destinasyonların yerel kimliklerini yansıtan mutfak kültürleriyle farklılık sağlayan bölgenin rekabet edilebilirliğini artıracağını söyledi.

"Gastronomi tutkunu turistler için Doğu Karadeniz daha cazip hale gelecek"

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öne çıkan gastronomik unsurların farklı lezzetler arayan gastronomi tutkunu turistler için de daha cazip hale gelebileceğini dile getiren Adıyaman, şunları söyledi:

"Günümüzde özel ilgi alanları dahilinde yeni yerler, yeni tatlar, yeni maceralar, yeni kültürler deneyimlemek isteyen bireyler farklı turizm türlerine yönelmeye başladı. Gastronomi turizmi de bu anlamda önem kazanan turizm türlerinden birisidir. Artık turistler deniz, güneş, kum üçlüsünün dışında gittikleri bölgelerin mutfak kültürünü de merak etmekte ve hatta kimi zaman bir seyahatin motivasyon kaynağını sadece sahip olunan gastronomik değerler de oluşturabilmektedir. Projenin bu anlamda bölgemizde gastronomi alanında eksikliği hissedilen bir boşluğu dolduracağına inancım tamdır. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

"Çayeli'nin mutfak kültürüne sahip çıkıyoruz"

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ise gelişen ve değişen dünyada turizm anlayışında farklılıklar meydana geldiğini belirterek, "Biz Çayeli özelinde bölgemizin mutfak kültürüne sahip çıkmak, turizm değeri olarak ortaya koymak ve gelecek nesillere bozulmadan aktarılmasını sağlamak gayretiyle bu projeyi hazırladık. Umuyorum ki bölgemizin gastronomi kültürüne katkı sağlayacaktır. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

24 ayda tamamlanması planlanan proje ile bölgenin turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılmasının sağlanması ve turizmde hedef kitlenin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Proje ile ayrıca; geçmişten günümüze aktarılan ya da unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin ve lezzetlerin gün yüzüne çıkarılıp uygun şartlarda yerli ve yabancı turistlere sunulması ve bu sayede yöre halkına katma değer kazandırılması hedefleniyor. - TRABZON