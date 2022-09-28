DOĞU PERİNÇEK DOLAR SALTANATI ÇÖKÜYOR - Son Dakika
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DOĞU PERİNÇEK DOLAR SALTANATI ÇÖKÜYOR

28.09.2022 12:09

RUSYA Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna verdiği yemek öncesi konuşan Doğu Perinçek, Dolar saltanatı çöküyor.

RUSYA Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna verdiği yemek öncesi konuşan Doğu Perinçek, Dolar saltanatı çöküyor. Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna bu akşam yemek verdi. Özel bir oteldeki programa Doğu Perinçek ile Sergey Ceryomin'in yanı sıra iş insanı Ünal Aysal, iş insanı Ethem Sancak, Rus yetkililer ve davetliler katıldı.

'ASYA UYGARLIĞININ YÜKSELİŞİNİ DURDURMA ÇABALARI BOŞUNADIR'

Yemek öncesi konuşan Doğu Perinçek, Biz Rus ve Türk milletleri, zorluklardaki devrimci çözümü görmüş ve büyük zorluklardan devimlerle çıkmışızdır. Coğrafyalarımız eşsiz, hem Asya ve hem Avrupa'da toprağı olan iki ülkeyiz. Cesur olmak için her şeyimiz var ve koşullar elverişlidir. Dolar saltanatı çöküyor. Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor. Artık ABD'nin silahlı saldırganlığını dengeleyen silahlı kuvvetlerimiz var. Yaptırımlara ambargolara ve silaha başvurarak Asya Uygarlığının yükselişini durdurma çabaları boşunadır dedi.

'BİZ TÜRKİYE VATANSEVERLERİ OLARAK ABD'NİN YAPTIRIMLARINA MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ'

Doğu Perinçek, Dünün sözde özgürlük şampiyonları, artık ticaret özgürlüğünün ve kapitalizmin yükseliş çağındaki bütün değerlerinin düşmanı oldular. Rusya ve İran'a konulan yaptırım, Türkiye'ye yaptırımdır. Bu yaptırımları tanımak, yoksullaşmaya teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor. Biz Türkiye vatanseverleri olarak ABD'nin yaptırımlarına meydan okumaktan çekinmiyoruz. 'Demirden korkan trene binmesin' Biz emperyalizmin kanlı demirinden korkmayız ama onlar bizim serbest ticaretimizden bile korkuyorlar. Kaldı ki, bizim demirlerimizin gücüne bütün tarih tanıktır. Yaptırımlar, aslında Türkiye ve Rusya ekonomileri için altın fırsatlar sunuyor. Bu buluşmamızı bu nedenle 'Altın Fırsatlar Buluşması' olarak adlandırıyoruz diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Doğu Perinçek, Rusya, Güncel, Son Dakika

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