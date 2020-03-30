Doğu Türkistan: 1 ay karantina sonrası önlem alınmadan hayat normale döndü, halk tedirgin

Çin'de Pekin hükümetinin koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını açıklaması sonrası Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yeterli önlemler alınmadan normal hayata dönülmesi, Covid 19 tehlikesinin bölgede yeniden yayılması korkularına neden oldu.



Çoğunluğu Uygur Türkü ve Müslüman azınlıklardan oluşan 25 milyon nüfuslu Doğu Türkistan'da resmi rakamlara göre bugüne kadar 76 koronavirüs vakası açıklanmış ve üç kişi hayatını kaybetmişti.