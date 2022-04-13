Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi - Son Dakika
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Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi

13.04.2022 13:47

Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi Yetişkinler çimlerde uzanıp güneşlendi, çocuklar süs havuzlarına girip serinledi Türkiye'nin doğusu soğuk hava ve kar ile mücadele ederken Şanlıurfa'da çocuklar ise süs havuzlarında yüzmenin keyfini yaşadı.

Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi

Yetişkinler çimlerde uzanıp güneşlendi, çocuklar süs havuzlarına girip serinledi

ŞANLIURFA - Türkiye'nin doğusu soğuk hava ve kar ile mücadele ederken Şanlıurfa'da çocuklar ise süs havuzlarında yüzmenin keyfini yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmı kar ile mücadele ederken Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı önceki haftalara göre yaklaşık 10 derece daha yükselerek 19 dereceyi buldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerine yaklaşmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, parklarda güneşlenirken çocuklar ise büyüklerden farklı bir yol izleyerek süs havuzlarında sıcak havanın keyfini sürdü. Hafif rüzgara rağmen yüzmekten vazgeçmeyen çocuklar, havanın çok güzel olduğunu söyledi.

Ramazan nedeniyle zamanlarını dışarıda geçirmek isteyen yetişkinler ise çimenlere uzanıp doğuda kar yağmasına rağmen Şanlıurfa'da güneşli ve güzel bir havanın olduğunu belirterek buna şükrettiklerini dile getirdi. Öte yandan Şanlıurfa'da bu gün 19 dereceyi gösteren termometrelerin hafta sonu ise 10 derece daha artarak yaklaşık 30 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi
Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi
Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi
Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi
Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğuda kar, Şanlıurfa'da havuz keyfi - Son Dakika


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