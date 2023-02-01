Doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan kadın tutuklandı

01.02.2023 20:29

BAHÇELİEVLER'de doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan Sevara Bahramova'nın (22) ilk ifadesi ortaya çıktı.

BAHÇELİEVLER'de doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan Sevara Bahramova'nın (22) ilk ifadesi ortaya çıktı. Bahramova'nın, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Doğum yaptım bebek ölü doğunca korkup poşete koyarak aşağı bıraktım" dediği öğrenildi. Bahramova çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Binanın camından bahçeye atılan bir poşetin içinde bebek olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yeni doğan bebeği camdan bahçeye atan kişinin, Türkmenistan uyruklu Sevara Bahramova olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ancak doğum yaptığı için hastaneye kaldırılan Bahramova'nın olayın yaşandığı evde temizlikçi olarak çalıştığı, doğum yaptıktan sonra bebeği bir poşete koyarak aşağı attığı tespit edildi. Hastanede tedavisi tamamlamam Bahramova, ifadesi için emniyete götürüldü. Bahramova'nın verdiği ifadesinde, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Birden ağrılarım başladı. Sonra doğum yaptım. Bebek ölü doğdu ben de korktum bebeği poşete koyup aşağı bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben öldürmedim" dediği öğrenildi. Bahramova emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Bahramova mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Doğum yaptıktan sonra bebeğini camdan atan kadının ifadesi ortaya çıktı: Ölü doğunca korktum Doğum yaptıktan sonra bebeğini camdan atan kadının ifadesi ortaya çıktı: Ölü doğunca korktum Bahçelievler'de bebeğini 4. kattan attığı öne sürülen kadın adliyeye sevk edildi Bahçelievler'de bebeğini 4. kattan attığı öne sürülen kadın adliyeye sevk edildi Bebeğini 4'üncü kattan atan anne adliyeye sevk edildi Bebeğini 4'üncü kattan atan anne adliyeye sevk edildi

Bahçelievler, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan kadın tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:40 Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktı
19:26 Yaşlı kadın boynundan iple asılmış halde ölü bulundu
20:11 İstanbul'da yangını umursamayan taksici, yolun açılmasını istedi, itfaiye ekipleri çileden çıktı
20:02 Fenerbahçe için "Hata" demişti! 34 yaşındaki Slimani'den herkesi şaşırtan imza
19:40 Gaziantep, 6 ayın acısını bir maçta çıkardı! Volkan Demirel'in öğrencileri neye uğradığını şaşırdı
18:51 Doğum yaptıktan sonra bebeğini camdan atan kadının ifadesi ortaya çıktı: Ölü doğunca korktum
18:56 İsveç'te bir skandal daha! Üzerine ve içerisine hakaret yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu
19:16 İstanbul'da gol yağmuru! Kasımpaşa, Giresunspor'u sahadan sildi
18:58 Sarı kartı bilerek mi gördü? Gedson Fernandes eleştirilere cevap verdi
18:52 Son Dakika: Galatasaray-Ümraniyespor canlı anlatım! Galatasaray'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 20:52:05. #1.12#
SON DAKİKA: Doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement