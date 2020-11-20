Doğuştan aort koarktasyonu bulunan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Şanlıurfa'da doğuştan aort koarktasyonu bulunan kadın, geçirdiği kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye sığınan doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan 5 çocuk annesi 28 yaşındaki Suriyeli Hatice Hıdır, Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Servisine başvurdu.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Güngören tarafından muayane edilen Hıdır'ın kalbinden çıkıp beyne giden aortunda doğuştan daralma olduğu belirlendi. Dr. Güngören tarafından yapılan müdahaleyle Hıdır'ın kasığından girilerek kapalı olan damar açıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan Hıdır, uzun yıllardan beri kullandığı tansiyon ilaçlarından kurtuldu.

Hatice Hıdır, yaptığı açıklamada, çocukluktan beri tansiyon ilacı kullandığı söyledi.

Ülkesinde tedavi imkanı bulamadığını belirten Hıdır, "Yıllardan beri kalp rahatsızlığım vardı. Küçüklüğümden beri baş ağrısı ve yüksek tansiyon problemi yaşıyordum. 10 yaşından beri tansiyon ilaçları kullanıyordum. Sağlık sorunlarım artınca Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdum. Damarımın doğuştan tıkalı oldu belirlendi. Burada yapılan kapalı yöntem müdahalesiyle sağlığıma kavuştum. Doktorlar hayati riskimin bulunduğu söylüyorlardı. Şükürler olsun sağlığıma kavuştum ve ilaçlardan kurtuldum." dedi.

Dr. Fatih Güngören ise aort damar rahatsızlığının kalpten çıkıp beyne ve kollara giden ana damarın daralmasıyla oluşan doğuştan bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Hastalıkta kişilerin kontrol edilemeyen ciddi baş ağrısı, yüksek tansiyon ve burun kanamaları yaşadığını belirten Güngören, şöyle konuştu:

"Bu rahatsızlık beyin kanamalarına neden olabilir. Bu rahatsızlıkta tedavi yöntemleri bulunuyor. Biri cerrahi, yani açık kalp ameliyatlıyla tıkalı damarın yerine suni bir damar takılması bir diğeri ise kapalı yöntem dediğimiz kasıktan girilerek damarın açılmasıdır. Hatice Hıdır da doğuştan aort damarı tıkalı yaşamış ve uzun yıllardan beri tansiyon ilaçları kullanmış. Hasta cerrahi müdahaleyi kabul etmediği için bizlerde kapalı yöntemle müdahale ettik. Hastamızın tıkalı damarı açmak için kasıktan girilerek damarına stent takıldı. Müdahalede anestezi ilacı kullanılmadan yatıştırıcı ilaçlar kullanılarak yapıldı. Hastamız kısa sürede sağlığına kavuştu."

HRÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek de hastanenin son dönemlerde birçok rahatsızlıkta bölgenin umudu haline geldiğini ifade etti.

Hastanede son teknolojik yöntemlerle çeşitli ameliyatların yapıldığına belirten Çiçek, hastalarımızın çevre illere gitmesine gerek olmadığını ve hizmet konusunda en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.