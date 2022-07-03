Doktorlar, Antalya'da ihtiyaç sahibi çocuklar için konser verdi

Sanatçı Ege de eserleriyle doktorlara eşlik etti. Konser için Avustralya 'dan gelen şef İskender Ozan Toprak, orkestrayı yönetti.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının (KAHEV) "Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor" adlı projesi kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen hekimler, Antalya 'da konser verdi.

Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

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