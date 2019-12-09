Doktorlara Sabri Ülker Vakfı himayesinde beslenme ve sağlık iletişimi eğitimi

Bilimsel bilgi iletişiminin öneminin bilinciyle hareket eden Sabri Ülker Vakfı, bu amaçla hayata geçirdiği "Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı"nı bu kez tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık profesyonellerinin hizmetine sundu.

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, farklı üniversitelerin tıp fakültelerinde eğitimlerine devam eden 4-5-6. sınıf öğrencileri, hemşireler, uzmanlık eğitimi devam eden tıp fakültesi mezunlarından oluşan 400 kişilik geniş bir katılımcıyla gerçekleştirilen "Medikal Klinik Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı"nın ilki 7-8 Aralık günleri arasında İstanbul'da Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nde düzenlendi. Türkiye'nin ilk uluslararası akredite "Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı" olan programda eğitimleri, ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiren bilim insanları verdi.

Halk en çok hekime güveniyor

Sabri Ülker Vakfı'nın toplumda beslenme ve sağlık alanında yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekmek üzere hayata geçirdiği "Sağlıklı Beslenme Bilgisi için Kullanılan Kaynaklar ve Bu Kaynaklara Güven 2018" araştırması, toplumun yarıdan fazlasının sağlıklı beslenme konularıyla ilgili en çok konusunda uzman hekimlere güvendiğini ortaya koymuştu. Toplumun doğru bilgiyi edinmesinin halk sağlığı için ne kadar kritik bir rol taşıdığının bilinciyle hareket eden Sabri Ülker Vakfı, bu bağlamda sağlık profesyonellerinin hastayla bilimsel ama anlaşılır iletişim kurabilmesi açısından gelişimine de katkıda bulundu.

Eğitimler iki gün boyunca devam etti

Programın ilk gününde gıda güvenliği, makro ve mikro besinler, sağlıklı beslenme, beslenme psikolojisi, metabolik sendrom, diyabette beslenme, diyetler gibi birçok konu ele alındı. İkinci günde ise kronik böbrek hastalıklarında beslenme, gıdalar, popüler diyetler gibi konular masaya yatırıldı. Program, İletişim Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir moderatörlüğünde düzenlenen ve katılımcılara beslenme alanındaki bilimsel bilgileri hasta-danışan ilişkileri de dahil olmak üzere kamuoyuna bilimsel çerçevede aktarma konusunda deneyim kazandırmayı amaçlayan bir atölye çalışması ile tamamlandı. Eğitimin ardından katılımcılar, Almanya'nın önde gelen beslenme ve gıda bilimi topluluğu Avrupa Beslenme ve Gıda Bilimi Topluluğu (Society Of Nutrition and Food Science) tarafından verilen sertifikayı almaya hak kazandı.

Eğitim, alanında önde gelen isimleri tarafından aktarıldı

Medikal Klinik Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı'nda öğrencilere eğitimleri Hohenheim Üniversitesi Biyolojik Kimya ile Beslenme ve Gıda Güvenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şeniz Ilgaz, Prof. Emel Özer, Oxford Brookes Üniversitesi Araştırma Görevlisi Prof. Dr. Julian Stowell, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erol, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Ecder, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ, Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) Gıda Sağlık Bilimleri Kıdemli Müdürü Dr. Joanna Kaniewska ve Debrecen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Diana Banati tarafından verildi.