Doku Kumaş Tasarım Yarışması basın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Doku Kumaş Tasarım Yarışması basın tanıtımı yapıldı

13.04.2021 11:07
Doku Kumaş Tasarım Yarışması basın tanıtımı yapıldı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın tanıtım...

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın tanıtım toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

GAİB'te düzenlenen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ünlü Moda Tasarımcısı Dilek Hanif ile AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu katıldı.

Vali Davut Gül, lansmanda yaptığı konuşmada, kriz dönemleri de dahil olmak üzere Gaziantep'in her dönemde kendini bir adım daha ileriye taşıdığını dile getirerek, yarışmanın sonucunda sektör başta olmak üzere hem Gaziantep hem de Türkiye için önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi.

"Geldiğimiz noktada tasarım zamanındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Geldiğimiz noktada tasarım zamanındayız. Gençlerin dünyasına bunu girdirmek gerekiyor. Gençler artık kumaş tanımaya başladı. O yüzden bu yarışma çok önemlidir" dedi.

"Amacımız katma değerli ürünler"

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgeye, ülkeye ve sektöre fayda sağlamak için farklı, yeni, değişik kumaş ve ürünlerin elde edilmesi gerektiğini belirterek, katma değerli ürünler üretmeyi amaçladıkların söyledi. Kileci, "Bizim ilgilendiğimiz taraf, sektöre ve bölgeye fayda sağlamak için farklı, yeni, değişik kumaşlar gibi değişik ürünler elde etmektir. Dünyada bir değişim var bizde buna ayak uydurmak zorundayız. Amacımız ülkeye ve sektöre katma değer katacak ürünler üretmek. Burada da bizim en önemli farkımız sanata ve sanatçıya saygı duyuyoruz, sanat ve sanatçı ruhu olmadan bir şey yapamazsınız ama bunu ticarileştirebilmek de önemli. Şu ana kadar 259 kişi başvuru yaptı. Yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar sitemize üye olup oradaki formu doldurarak başvuru yapabilirler. Bu yarışmanın kaybedeni olmayacak" şeklinde konuştu.

"Modern hayata, dünyaya ayak uydurulan bir kutnu kumaşı"

AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu, kutnu kumaşı ile ilgili en büyük hedeflerinin çağa, modern hayata, dünyaya ayak uydurulan bir kutnu kumaşı ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, tekstilde önemli bir yere sahip olan Gaziantep'in bu noktada önemli bir atılım yapması gerektiğine işaret etti. Konukoğlu, eldeki kültürel değerlerin, ustaların elinden farklı model ve tasarımlarla hayat bulması gerektiğinin altını çizdi.

"Tasarımlarımızı kendi ülkemizde ürettiğimiz kumaşlarla yapmalıyız"

Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın koçu ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif ise "Türkiye tasarım konusunda oldukça ilerledi. Başarılı tasarımcı arkadaşlarımız var. Yurtdışına ihracatlarımız başladı. Tasarımlarımızı kendi ülkemizde ürettiğimiz kumaşlarla yapmalıyız. Beni heyecanlandıran 2 şey var, artık doğaya daha saygılı sentetikten daha arınmış malzemelerle hayatımızı sürdürebilir hale getirebiliriz. Dünyanın dört bir yanına kumaş ve iplik veren tesislerimiz var bu tesislerde artık biraz daha butik, daha farklı daha özel kumaşlarda yapıp bu kumaşlarda da dünyada söz sahibi olabiliriz" diye konuştu.

Yarışmada verilecek Birincilik Ödülü 100 bin TL, İkincilik Ödülü 50 bin TL, Üçüncülük Ödülü 25 bin TL olarak açıklandı. - GAZİANTEP

Doku Kumaş Tasarım Yarışması basın tanıtımı yapıldı
Doku Kumaş Tasarım Yarışması basın tanıtımı yapıldı
Doku Kumaş Tasarım Yarışması basın tanıtımı yapıldı

Güneydoğu Anadolu, Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doku Kumaş Tasarım Yarışması basın tanıtımı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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