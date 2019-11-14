Son Dakika Haberleri: Dolar 5.76 lira, euro 6.34 lira, sterlin 7.39 lirada
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.76 lira, euro 6.34 lira, sterlin 7.39 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.76 lira, euro 6.34 lira, sterlin 7.39 lirada

6 saat önce

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanması konusundaki belirsizliklere bağlı olarak, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne dünkü düzeylerde başladı.

Dolar 5.76 lira, euro 6.34 lira, sterlin 7.39 lirada, System.String[]

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanması konusundaki belirsizliklere bağlı olarak, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne dünkü düzeylerde başladı.

Çarşamba gününe 0.07 artışla 104 bin 49 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 103 bin 682 puanı ve en yüksek 103 bin 972 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.82 artışla 104 bin 828 puanda kapattı. BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 146 bin 190 puanı ve en yüksek 148 bin 224 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.0 artışla 148 bin 225 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.11 düşüşle 12.47 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.08 düşerek 12.22 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.7327 lira ve en yüksek 5.7793 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.3101 lira ve en yüksek 6.3663 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3692 lira ve en yüksek 7.4315 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 Kaynak: DHA
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