Dolar 7.95 lira, euro 9.50 lira, sterlin 10.66 lirada - Son Dakika

Dolar 7.95 lira, euro 9.50 lira, sterlin 10.66 lirada

26.11.2020 09:19
Dolar 7.95 lira, euro 9.50 lira, sterlin 10.66 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın 475 bazpuanlık faiz artışıyla sert düşen dövizler, yeni güne hafta başında yükseldikleri düzeylere yakın düzeylerde başladılar.

Merkez Bankası'nın 475 bazpuanlık faiz artışıyla sert düşen dövizler, yeni güne hafta başında yükseldikleri düzeylere yakın düzeylerde başladılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılında uluslararası piyasalardan toplam 8.75 milyar dolar finansman sağlandığını açıkladı.

Hazine'den yapılan açıklamada, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verildiği anımsatıldı ve "Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2.25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,324 ve 1,341 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.34 artışla 1,325.47 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.53 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.10 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.29 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9057 lira ve en yüksek 8.9656 lirayı gördükten sonra, 7.95 – 7.96 lira aralığında,euro en düşük 9.4132 lira ve en yüksek 9.5067 lirayı gördükten sonra, 9.50 – 9.51 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6011 lira ve en yüksek 10.6774 lirayı gördükten sonra 10.66 – 10.67 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19111 - 1.19338 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18504 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Son günlerde endekste yukarı gitmekte zorlanan ancak gün içi satışların da sınırlı kaldığı bir görünüm var. "Bir süredir bahsettiğimiz gibi endekste teknik göstergelerde negatif uyumsuzluklar dikkat çekse de önemli bir destek kırılmadığı sürece temkinli iyimserliğimizi kurumaya devam edeceğiz. "Endekste hafta başında da ifade ettiğimiz gibi 1,290 referans noktamız konumunda. Buranın altında kapanışlar görmediğimiz sürece geri çekilmeleri kısa vadeli teknik düzeltmeler olarak izleyeceğiz. 1,290 öncesinde 1,310-1,315 aralığı ara destek bölgesi olarak izlenebilir. "Yukarıda ise dünkü tarihi zirve olan 1,342 ilk güçlü direncimiz olacak. Burası geçilecek olur ise Mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,350-1,370 aralığı takip edilebilir."


Merkez Bankası, Morgan Stanley, Sterlin, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.95 lira, euro 9.50 lira, sterlin 10.66 lirada - Son Dakika Ekonomi


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