Dolar/TL, 7,71 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 7,71 seviyelerinden işlem görüyor

19.11.2020 10:11
Dolar/TL, 7,71 seviyelerinden işlem görüyor, System.String[]

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,7130 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,7130 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6702 ve en yüksek 7,7894 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,7180'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,7130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre, avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,1560'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 10,2200'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 92,5 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1850 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı beklendiğini belirterek, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışı ve ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve konut satışları verilerin takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sterlin, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 7,71 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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