Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi - Son Dakika
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Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi
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ABD, country müziğinin efsane ismi Dolly Parton’ın 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yasa büründü. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla ülke genelindeki Amerikan bayrakları bir hafta boyunca yarıya indirilirken, Washington’daki bayraklar da sanatçının anısına yarıya çekildi.

ABD’nin efsane country müzik sanatçısı Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Parton’ın ölümünün ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelindeki federal binalar, askeri tesisler ve ABD’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde bulunan bayrakların 1 Eylül’e kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

80 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Altı yılı aşkın kariyeri boyunca country müziğin en önemli isimlerinden biri haline gelen Parton’ın ölümü, ailesi ve temsilcileri tarafından 25 Ağustos’ta duyuruldu.

Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

Nashville’de hayatını kaybeden sanatçı; “Jolene”, “9 to 5” ve “I Will Always Love You” gibi dünya çapında tanınan eserleriyle müzik tarihine damga vurdu. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve hayırseverlik çalışmalarıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

TRUMP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI 

ABD Başkanı Donald Trump, Parton’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada sanatçıyı country müziğin en büyük isimlerinden biri olarak nitelendirdi.

Trump, Parton’ın ölümünün milyonlarca insan için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, sanatçının yerinin doldurulamayacağını ifade etti.

Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

Trump’ın yayımladığı başkanlık bildirisiyle ABD bayraklarının 1 Eylül 2026 gün batımına kadar yarıya indirilmesi kararlaştırıldı.

Karar yalnızca Beyaz Saray ve federal kamu binalarını değil, askeri tesisleri, deniz üslerini ve federal hükümete ait gemileri de kapsıyor. ABD’nin yurt dışındaki büyükelçilik, konsolosluk ve diğer resmi tesislerinde de bayraklar aynı süre boyunca yarıya indirilecek.

Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

WASHİNGTON'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ 

Parton’ın anısına alınan kararın ardından Washington’daki Amerikan bayrakları da yarıya indirildi. Başkentteki görüntüler, sanatçının ölümünün ardından ülke genelinde ilan edilen ulusal yas havasını gözler önüne serdi.

Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

Parton’ın müzik dünyasındaki kariyerinin yanı sıra çocukların eğitimine yönelik çalışmaları ve hayırsever faaliyetleri de ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Sanatçı için dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda başsağlığı mesajı yayımlandı.

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Son Dakika ABD Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi - Son Dakika

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