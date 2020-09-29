Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi - Son Dakika

Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi

Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi Balıkesir'in Körfez ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sırasında düşen dolu Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde zeytinliklere büyük zarar verdi.

Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Körfez ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sırasında düşen dolu Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde zeytinliklere büyük zarar verdi. Dün gece başlayan yağışla birlikte düşen ceviz büyüklüğündeki dolu bazı evlerin pancurlarını ve kapılarını delerken, zeytinleri de dibine döktü.

Burhaniye'nin kırsal Hisar, Şahinler ve Ağacık Mahallerinde etkili olan dolu zeytinliklere yer yer yüzde 30 ile 40 arasında zarar verdi. Dolunun etkisiyle zeytinler olgunlaşmadan yere düşerken, Burhaniye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve Tarım ve Orman İlce Müdürlüğü mühendisleri arazide inceleme yaptı. Hazırlanan hasar tespit raporlarının valiliğe gönderileceği açıklandı.

Zararı tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Ziraat Mühendisi Dursun Yanlıç, "Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye de etkili olan yağış sırasında düşen dolu zeytinlere zarar verdi. Biz de Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak zarar gören Hisar, Şahinler ve Ağacık mahallelerindeki zeytinlerde inceleme yaptık. Çiftçilerimiz zarar gördü. Yüzde 30 ile 50 arasında zarar var" dedi.

Ağacık Muhtarı Hasan Dayı da, "Akşam yağmurla birlikte düşen dolu zeytine zarar verdi. Bazı evlerin kapılarını ve pancurları deldi. Zeytinde, yüzde 40 dolayında zarar var. Halkımız mağdur oldu. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi. Ağacık da inceleme yapan Belediye Başkan Yardımcı Murat Yazgan ise, "Ağacık da gece saatlerinde meydana gelen dolu duraklara ve bazı evlerin kapıları ile pancurlara zarar verdi. Zeytinin dibe dökülmesine neden oldu. Bizde, zararı yerinde görmek için buraya geldik. Gerekli incelemeyi yaptık. Büyükşehir Belediyesinden Burhaniye belediyesine kadar hepimiz elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ayrıca Ayvalık İlçesinde Cunda Adası ve Ayvalık ile Gömeç arasındaki kesim yoğun olarak fırtına ve dolu yağışından etkilenerek zeytinlik alanlar zarar gördü. Gömeç İlçesinde Keremköy, Karaağaç, Hacıosman, Merkez Yaya Mahallesinde zeytinlik alanlarda hasar meydana geldi.

Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi
Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi
Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi
Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi
Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi

Burhaniye, Balıkesir, Ayvalık, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi - Son Dakika

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